Zonguldak’ta Balıkçılık Devam Ediyor

DENİZLERDE AV SEZONU SONA ERDİ

Türkiye genelinde 15 Nisan’da sona eren denizlerde av sezonuna rağmen, Zonguldak’ta balık tezgahlarında hareketlilik devam ediyor. Kent merkezinde balıkçılık faaliyetleri yürüten Oktay Ertürk, sezon dışı dönemde de halkın balıksız kalmaması için çalıştıklarını aktarıyor. Tezgahında mezgit, istavrit, barbun ve izmarit gibi çeşitli balık türlerinin yer aldığını belirten Ertürk, “Yine bulduk balığı. Mezgit var, istavrit var, barbun var, izmarit var. Vatandaşı yine balıksız bırakmadım” diyerek durumu özetliyor.

BALIK FİYATLARI GÜN GÜN DEĞİŞİYOR

Erküt, denizdeki balık miktarının her gün değiştiğine de vurgu yaparak, fiyatların bu duruma bağlı olarak şekillendiğini ifade ediyor. “Bugün biraz fiyatlar yüksek, az balık çıktı. Dün somon kampanyası vardı, 150 TL satılıyordu. Yarından sonra yine bir somon kampanyası yapacağım 150 lira. Halka yine ucuz balık yedireceğim yani,” şeklinde konuşuyor. Tezgahtaki bazı balık türlerinin fiyatlarını da açıklayan Ertürk, “300 lira isabet, 300 lira mezgit. Barbundan 300 lira, her yerde 400, 500 lira, bizde 300 lira barbun. Fiyatlar yine uygun yani yine uygun,” diye ekliyor.

GEÇEN SEZONUN DEĞERLENDİRMESİ

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Oktay Ertürk, “Sezon iyiydi. Balık bolluğu vardı. Bol bol balık yedirdik. Ucuz da balık yedirdik yani. Seneye tabii gene aynı. Gene ucuz balık yiyeceğiz,” diyor. Ayrıca denizlerdeki balık varlığı hakkında da bilgi veren Ertürk, “Denizde yine balık var. Palamut yine yapacak. Yine palamutumuz var yani denizde,” dedi. Türkiye’de endüstriyel balıkçılık faaliyetleri 15 Nisan – 1 Eylül tarihleri arasında yasak kapsamında bulunurken, bu dönemde küçük ölçekli balıkçılar ile yetiştiricilik ürünleri, piyasadaki talebi karşılamaya devam ediyor.