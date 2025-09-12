Zonguldak’ta Balıkçılık Verimli Değil

ZONGULDAK’TA BALIK AVI VERİMSİZ GEÇİYOR

Zonguldak’ta 1 Eylül’de av yasağının kalkması ile birlikte balıkçılar, Karadeniz’de avlanmak için ağlarını suya bıraktı. Ancak, sürecin üzerinden geçen 12 gün boyunca oldukça düşük bir verimle karşılaşıldı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, “Şu ana kadar bizim limanımızda ve Zonguldak’ta kesilen herhangi bir nakil menşe belgesi yok. Bu da bölgeden balık çıkmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BALIKÇILIK FAALİYETLERİ DÜZENLENMİŞ

Denizlerdeki av yasağının sona ermesi ile birlikte balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek Zonguldak’tan açılış yaptı. Ancak, bölgede yeterli balık yakalamak mümkün olamayınca, avlanan balığın çoğunlukla Marmara ve İstanbul Boğazı’ndan geldiği bilgisi ortaya çıktı. Aksu, “2025-2026 balıkçılık sezonumuz tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun. Sezon öncesi İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz gerekli denetimleri yaptılar. Limanlarımız balık giriş ve çıkışlarına hazır ama bölgemizde şu anda balıkçılık faaliyeti yok” dedi.

PALAMUT BEKLENİYORDU, AMA…

Bu yıl, palamut balığını beklediklerini ifade eden Aksu, “Palamut balığı geçen sene boldu. Bu sene olmayacak gibi duruyor. Hamsiden bir beklentimiz var. O da ekim-kasım aylarında başlar” diye belirtti. Şu anki durumun tezgahlardaki balık fiyatlarına yansıdığını söyleyen Aksu, “Bölgemize balık şu an Marmara’dan, İstanbul Boğazı’ndan geliyor. O yüzden tezgahlar biraz pahalı” dedi.

HAMSİ İÇİN ÜMİTLER YÜKSEK

Aksu, ekim ve kasım aylarında hamsinin bol olmasını beklediklerini belirtti ve “Ekim ve kasım aylarında denizde hamsi bol olacak, görüntü bu. Veriler bunu gösteriyor. O dönemlerde hamsi tezgahlara çok ucuz yansıyacak” diye ekledi. Ancak, balıkçılar boş döndüklerini, iklim değişikliği gibi etkenlerle popülasyonun azaldığını ifade etti. Aksu, “Giden arkadaşlarımız da denizden boş dönüyor” dedi.