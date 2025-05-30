Zonguldak’ta Balkondan Düşen Elif Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yer alan Güney Mahallesi’ndeki Likman Konutları’nda, Elif Atalay isimli bir kadın 5’inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu, Atalay’ı yerde hareketsiz bir şekilde görünce durumu polise bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık çalışanlarının ilk değerlendirmesine göre, Elif Atalay’ın olay anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Atalay’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Diğer yandan, Elif Atalay’ın dün saat 20.00 sıralarında sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda, bir kadın arkadaşı ile birlikte içki içtiği ve “Eski mayıslar yükleniyor” şeklinde ifadelerde bulunduğu gözlemlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayın nedenine dair detaylı bir inceleme başlattı ve konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor.