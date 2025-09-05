Haberler

Zonguldak’ta Barakada Yangın Çıktı

BARAKADA YANGIN TEHLİKESİ

Zonguldak’ta bir barakada çıkan yangın, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Yangının, öğle saatlerinde Terakki Mahallesi’nde yaşandığı öğrenildi. İddialara göre, yufka yapan kadınların kullandığı ateş, kullanılmayan bir barakaya sıçradı ve yangına neden oldu.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Yangının çıkmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin, hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına alması büyük bir paniği önledi. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

