Zonguldak’ta Bayram Namazı Sonrası Silah Sesleri

BAYRAM NAMAZI SONRASI SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Zonguldak’ta bayram namazının ardından duyulan silah sesleri dikkatleri üzerine çekti. Kent merkezinde vatandaşlar, bayram geleneği gereği ellerindeki silahları havaya ateşleyerek bu geleneği yaşatmaya çalıştı. İhbarların ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, durumu kontrol altına almak için çalışma başlattı.

SİLAH SESLERİ KORKU UYANDIRDI

Havaya ardışık şekilde ateş eden vatandaşlar, geçmişten günümüze süregelen bayram adetini kutladı. Ancak sürekli olarak duyulan silah sesleri, bu duruma alışık olmayan bazı vatandaşlarda korku yarattı. Dağınık bir şekilde evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkan insanlar da silahlarını ateşledi. Jandarma ve polis, ihbarların geldiği bölgelerde etkinliklerini sürdürdü.

Ayrıca, 2015 yılı Kurban Bayramı’nda Taşbaca Mahallesi’nde meydana gelen bir olay akıllarda tazeliğini koruyor. 64 yaşındaki Temel Civelek, kurban kesimi için beklerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateşle vurulmuş, sırtına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.