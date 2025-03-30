Zonguldak’ta Bayram Namazı ve Kutlamalar

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI KILINDI

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere yoğun bir katılım gerçekleşti. Kentin simgesi olan Uzun Mehmet Camii’nde, vaazların ardından bayram namazı kılındı. Namaz esnasında insanlar yoğun bir şekilde katılım göstererek tekbirler getirdi.

HUTBEDE BAYRAMIN ANLAMINA VURGU YAPILDI

Hutbede, “Bugün bayramdır. Bayramlar, anne ve babamızdan, akraba ve dostlarımızdan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden uzaklaştığımız günler değildir. Bilakis bayramlar; varlık sebebimiz olan anne babamızın varsa ihtiyaçlarını giderme, ellerini öpüp hayır dualarını alma günleridir. Hayatın yükünü birlikte omuzladığımız tatlı dil ve güler yüzümüz, göz nuru evlatlarımıza ilgi ve şefkatimizi sunma günleridir. Akraba ve komşularımızı ziyaret edip hatırlarını sorduğumuz huzur ve mutluluk günleridir. Muhtaçların, hasta ve yaşlıların kapısını çaldığımız, yetim ve öksüzlerin başlarını okşadığımız, ihtiyaçlarını giderdiğimiz, bayramın coşkusunu onların da yüreklerinde yarattığımız yardımlaşma ve paylaşma günleridir. Aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimizin ve ebediyete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret ettiğimiz, onları hayırla yad ettiğimiz rahmet ve dua günleridir.” sözlerine yer verildi.

VATANDAŞLAR BAYRAMLAŞTI

Bayram namazı sonrasında vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Zonguldak halkı, dostluk ve kardeşlik duygularıyla bayram coşkusunu paylaştı.