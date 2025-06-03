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Zonguldak’ta Bayramlaşma 5 Haziran’da

PROTOKOL BAYRAMLAŞMASI TARİHİ AÇIKLANDI

Zonguldak’ta Kurban Bayramı nedeniyle yapılacak resmi protokol bayramlaşması 5 Haziran Perşembe günü düzenlenecek. Kurban kesim işlemleri göz önünde bulundurularak arife gününe çekilen etkinlik, saat 13.00’te Polis Evi’nde başlayacak.

DAVETLER KAMU KURUMLARINA İLETİLDİ

Zonguldak Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma programına dair davetler ve bilgilendirmeler, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırıldı. Bu bayramlaşma etkinliğine, kamu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılması bekleniyor.

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