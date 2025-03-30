Zonguldak’ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI DÜZENLENDİ

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı vesilesiyle Polisevi’nde bir bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu ile birlikte Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

BAYRAMIN ANLAM VE ÖNEMİNE VURGU

Bayramlaşmanın ardından bir konuşma yapan Vali Hacıbektaşoğlu, bayramın değerine ve önemine değindi. Katılımcılara Ramazan Bayramı’nı kutlayan Hacıbektaşoğlu, sağlık ve huzur dolu bir bayram temennisinde bulundu. Konuşmasında bayramların küskünlüklerin ve kırgınlıkların unutulduğu özel zamanlar olduğunun altını çizen Vali, “Allah en çok affetmeyi sever ve affedeni sever. Allah en çok merhameti sever, merhamet edenleri sever. Allah hiçbirimizin kalbini karartmasın, bizlerin kalbini karartmasın,” ifadelerini kullandı.

BİRİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Zonguldak’ın değişik kesimlerini temsil eden bir grubun programda bir araya geldiğini vurgulayan Vali, Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücüne dikkati çekti. Hacıbektaşoğlu, “Allah’ın izniyle Zonguldak, bütün illerimiz, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoluna devam edecek. Yolumuza birçok şey çıkacaktır, dikensiz yol yoktur. Yürüyüp gideceğiz. Her koşulda bunu yapmaya mecburuz. Bunu hiç kimse unutmasın” diyerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

SELAM VE TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda Zonguldak’ın tüm ilçelerine, beldelerine, köylerine ve hanelerine selam gönderdi. “Bütün Zonguldak’ın bayramını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle hepimizi eriştirsin. Devletimizi, milletimizi korusun. Cenab-ı Hak evlatlarımızı korusun” temennisinde bulundu. Katılımcılara teşekkür ederek, selamlarını ailelere ve cemiyetlere iletmelerini istendi.