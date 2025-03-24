Zonguldak’ta Bekçiler İftar Yemeğinde Buluştu

EMNİYET PERSONELİ BİR ARADA

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bekçiler ve amirleri bir iftar yemeğinde buluştu. Ramazan ayının ruhunu yansıtan bu özel program, emniyet teşkilatındaki bekçiler ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Yemekte, mesai arkadaşları bir araya gelerek sohbet etme ve kaynaşma imkanı buldu. İftar programını düzenleyenler, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına dikkat çekerek, birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Program, duaların okunması ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.