ZONGULDAK’ta Boğulma Tehlikesi Yaşandı

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KARDENİZ AİLESİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denizdeki dalgaların sebep olduğu bir olayda, Hamza (9) ve Hazal A. (13) kardeşler boğulma tehlikesi yaşadı. İtfaiye personeli olan babaları Rafet A. (42), çocuklarını kurtarmak için suya atladığında, bir çocuğunu kurtardıktan sonra şahsen boğulma tehlikesi geçirdi. Bu esnada, Harun (15) da denize atladı ve o da boğulma riski ile karşı karşıya kaldı. Baba ve iki çocuğu, çevredeki insanlar tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Alaplı-Ereğli yolu plajlar bölgesinde meydana geldi.

KURTARMA GİRİŞİMİ SONUCU BOĞULMA TEHLİKESİ

İddialara göre, Rafet A. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Mevrealtı mevkisinde bulunduğu sırada, Hamza ve Hazal’ın dalgalar arasında kaldığını görünce hemen denize atladı. Çocuklarından birini kurtardıktan sonra, kendisi de boğulma tehlikesi ile karşılaştı. Bu olay sırasında çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu arada, Harun A. babası ve kardeşlerinin durumunu görünce denize atladı ve o da tehlike yaşamaya başladı. Cankurtaran kişiler, üç kardeşi ve babalarını denizden çıkarıp, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı olarak ilçedeki özel hastanelere götürdü.

HASTANEYE AKIN EDEN BELEDİYE PERSONELİ

Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye personeli olan Rafet A.’nın durumunu öğrenen mesai arkadaşları hastaneye koştu. Hastaneye İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ateş ile birçok daire müdürü geldi. Rafet A. ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutulacakları bildirildi.

Rafet A.’NIN AÇIKLAMALARI

Olay hakkında bir açıklama yapan Rafet A., “Çocuklar kenarda yüzüyorlardı. İki üç tane yüksek dalga geldi. 2 çocuktan birini alıp kenara getirdim. Diğerine geçeyim derken kendimi kaybettim” dedi.