Zonguldak’ta Cami Minaresi Yıkıldı

MINARENİN YIKIMINA BAŞLANDI

Zonguldak’ta, 100 yıllık olan caminin minaresinin tehlike oluşturması nedeniyle yıkım işlemlerine geçildi. 1925 yılında inşa edilen Yeni Cami’nin minaresinin güvenlik açısından risk taşıdığı düşünülerek yıkılması kararlaştırıldı. Yıkım çalışmalarına başlamadan önce alanda gerekli güvenlik önlemleri alındı.

HIZLI YIKIM SÜRECİ

Zonguldak Belediyesi, sosyal medya üzerinden cadde boyunca oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik uyarılarda bulundu. Yıkım işlemlerinin en kısa sürede, yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacağı bildirildi. Yeni Camii Derneği Başkanı Yalçın Kiren, minarenin tadilatı için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurduklarını, ancak alınan numunelerin gereken şartları taşımadığı için yıkım kararının alındığını belirtti.