Zonguldak’ta Denetim Sonuçları Açıklandı

ASAYİŞ VE GÜVENLİK UYGULAMALARI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarının sonuçları hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan dolayı aranan toplam 61 kişi yakalandı. Bu kişilerin 15’inin kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, 46 kişi ifadeye yönelik aranıyordu. Yakalanan şahıslardan 10’u 0-5 yıl arası, 4’ü ise 10 yıl üzeri hapis cezasına çarptırıldı.

KAÇAK MADEN OCAKLARINA YÖNELİK DENETİMLER

Kaçak maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde, 5 farklı bölge kontrol edildi ve 3 ihbar değerlendirildi. Tespit edilen 1 kaçak ocak imha edilirken, bu lokasyondan 10 metre ray ile 1 vinç ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 13 operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı ve 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonlar sonucunda 0,74 gram metamfetamin, 268,45 gram esrar, 24,04 gram sentetik kannabinoid, 1.553 adet sentetik ecza hapı, 2 kök kenevir bitkisi, 20 adet LSD, 7 tabanca fişeği ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

OKUL ÇEVRESİ DENETİMİ VE TRAFİK KONTROLLERİ

Denetimlerde toplam 813 kişi sorgulandı. Ayrıca, 261 okul, 53 metruk bina, 111 umuma açık yer ve 691 servis aracı kontrol edildi. Bu uygulamalar sırasında öğrencilerin güvenliği öncelikli olarak göz önüne alındı. Trafik ekipleri tarafından yapılan 710 uygulamada ise 21 bin 975 araç ve 14 bin 62 kişi denetimden geçirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri ve araçların teknik durumları kontrol edildi. Ele geçirilen silahlar arasında bir adet ruhsatsız tüfek de yer aldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE UYGULAMALARI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı uygulamada ise toplam 24 kişi sorgulandı. Bu kişilerin 18’inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.