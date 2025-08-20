Haberler

Zonguldak’ta Dolandırıcılık Olayı Yaşandı

Zonguldak’ta ‘indirimli tatil’ vaadiyle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Ö.K. ve eşi İ.K., gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen çiftin işlemleri tamamlandı. Ö.K. tutuklanırken, eşi İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olarak Burdur’u belirledi. Dolandırıcılık eylemiyle ilgili olarak yaklaşık 50 kişi şikayetçi oldu. Şüpheliler Burdur’da yakalandıktan sonra Zonguldak’a getirildi. Emniyette yürütülen sorgulamanın ardından, mahkemeye sevk edilen çiftten bireylerin farklı sonuçlarla yargı süreci devam ediyor.

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

