Zonguldak’ta Dolandırıcılık Olayı Yaşandı

ZONGULDAK’TA DOLANDIRICILIK OLAYI

Zonguldak’ta ‘indirimli tatil’ vaadiyle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Ö.K. ve eşi İ.K., gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen çiftin işlemleri tamamlandı. Ö.K. tutuklanırken, eşi İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOLANDIRILAN KİŞİLERİN SAYISI ARTIYOR

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olarak Burdur’u belirledi. Dolandırıcılık eylemiyle ilgili olarak yaklaşık 50 kişi şikayetçi oldu. Şüpheliler Burdur’da yakalandıktan sonra Zonguldak’a getirildi. Emniyette yürütülen sorgulamanın ardından, mahkemeye sevk edilen çiftten bireylerin farklı sonuçlarla yargı süreci devam ediyor.