Zonguldak’ta Dolandırıcılık Yapılan Üç Şüpheli Yakalandı

POLİS KILIĞINDA DOLANDIRICILIK OLACAK

Zonguldak’ta kendilerini polis olarak tanıtıp, “Adınız FETÖ’ye karıştı” diyerek 2 milyon 700 bin lira dolandırdıkları tespit edilen üç şüpheli, gerçek polisler tarafından yakalandı. Dolandırıcılık Bürosu amirliği ekipleri, 100’ün üzerinde güvenlik kamerasını titizlikle inceleyerek, zanlıları eş zamanlı operasyonda adliyeye sevk etti.

DOLANDIRILAN KADINDAN 580 BİN LİRA

Zonguldak’ta bir kadını telefonla arayan üç şüpheli, “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” diyerek önce kadını korkutuyor, ardından para talep ediyordu. Adı gizli tutulan kadın, dolandırıcıların verdiği banka hesap numarasına başlangıçta 580 bin lira göndermiş. Daha sonra, şüphelilerden biri kadının evine giderek yaklaşık 2 milyon 120 bin lira değerindeki altınları da alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan kadın, hemen polise başvurdu.

POLİS OPERASYONUNA HIZLI YANIT

İhbar üzerine harekete geçen Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehir genelindeki 100’den fazla kamerayı inceleyerek zanlıların kimliklerini belirledi. İstanbul ve Kocaeli dahil çeşitli illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiren ekipler, dolandırıcılık şüphelilerini kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan üç zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadeleri alınan E.B., D.G. ve M.Ö.’nün sorguları devam ediyor.