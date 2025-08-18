Zonguldak’ta Dolandırıcılık Yapıldı, 3 Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Zonguldak’ta, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler bir ev kadınını dolandırarak 2 milyon 700 bin lira aldı. Gözaltına alınan üç şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. Olayda, zanlılardan biri Zonguldak’ta yaşayan bir kadını aradı ve kendini polis olarak tanıttı. Mağdur, adı FETÖ soruşturmasında geçtiği gerekçesiyle zanlının isteği üzerine bir banka hesabına 580 bin lira gönderdi. Ardından, 2 milyon 120 bin lira değerinde altınlarını teslim etmesi istendi. Kadın, belirtilen parayı hesabına gönderip altınları teslim ettikten sonra dolandırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİNE YAPILAN İHBAR VE OPERASYON

İhbarın ardından, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, şehir genelinde 100’den fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.B, D.G. ve M.Ö. isimli şahıslar yakalanarak Zonguldak’a getirildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemleri sonrası, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandılar. Bu dolandırıcılık vakası, şehirde büyük bir infial yarattı ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili farkındalığın artmasına neden oldu.