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Zonguldak’ta Dronla Kırmızı Işık Denetimi

DRON DESTEKLİ DENETİM UYGULAMASI

Zonguldak’ta bayram döneminde trafik ekipleri, dron destekli uygulama ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza yazıyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Emniyet Kavşağı’nda dron ile denetim gerçekleştiriyor.

İHLALLERİN TESPİTİ VE CEZALAR

Ramazan Bayramı’nın tatil dönüşlerinde yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, drone kamerası ile tespit ediliyor. Denetim noktasının ilerisinde kurulan çevirmede, ihlal yapan 5 araç sürücüsüne 2 bin 167’şer lira para cezası uygulandı. Bununla birlikte Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları sayesinde bayram süresince emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücüler de tespit edilerek cezai işlemler gerçekleştiriliyor.

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