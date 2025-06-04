Zonguldak’ta Dronlu Trafik Denetimi Yapıldı

ZONGULDAK’TA TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Zonguldak’ta, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri, şehir genelindeki denetimleri sıklaştırıyor. Bayram yoğunluğu öncesinde, özellikle otobüslere yönelik yolcu ve şoför emniyet kemeri denetimleri ile özel araçlar için emniyet kemeri kontrolleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ihlallerini belirlemek amacıyla drone destekli denetim gerçekleştiriyor.

DRONE DESTEKLİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hava destekli denetimler sırasında, iki sürücü kırmızı ışık ihlali sebebiyle kişi başı 2 bin 167 TL ceza ile karşılaştı ve toplamda 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında K1 yetki belgeli kamyonetler, ticari araçlar, emniyet kemeri kullanımı ve araç muayene durumları da kontrol edildi. Muayenesiz araçla trafiğe çıkan bir sürücüye ise 4 bin 512 TL para cezası kesildi.

İZLENME VE UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Zonguldak genelindeki tüm trafik hareketliliği, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları aracılığıyla anlık olarak izleniyor. Trafik ekipleri, bayram öncesinde artabilecek yoğunluğa karşı sürücüleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, ekiplerin bayram süresince denetimlere sürekli devam edeceği bildiriliyor.