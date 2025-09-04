Zonguldak’Ta E.D. Ve D.D. Gözaltına Alındı

OPERASYONUN DETAYLARI

Zonguldak’ta gerçekleştirilen bir operasyonda, 73 yaşındaki E.D. ve 41 yaşındaki oğlu D.D., tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

MAĞDUR ŞİKAYETLERİ

Zonguldak’ta yaklaşık 50 kişi, E.D. ve D.D.’nin tefecilik yaptığı ve kendilerini mağdur ettikleri gerekçesiyle şikayette bulundu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda E.D. ve D.D. gözaltına alındı.

ARAMA SONUCU BULUNAN DELİLLER

Baba ve oğulun evlerinde yapılan aramalarda birçok senet ile ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.