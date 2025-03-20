Zonguldak’ta E-İhracat Zirvesi Düzenlendi

ZİRVENİN KAPSAMINA DEĞİNİLDİ

Zonguldak’ta, e-ihracat politikaları ve destekleri, e-ihracat sürecindeki gümrük ve lojistik işlemleri, yapay zeka uygulamaları, pazar yerlerinde stratejiler ve markalaşma gibi konuların ele alındığı bir e-ihracat zirvesi gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği ile düzenlenen Zonguldak E-İhracat Zirvesi, bir otelde yapıldı. Zirveye ZTSO Başkanı Metin Demir, ZTSO Meclis Başkanı Zafer Sağlam, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Zonguldak Defterdarı Recep Serdar ve diğer davetliler katıldı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, çevrim içi olarak zirveye katıldı ve bakanlığın e-ticaret ve e-ihracat konusundaki çalışmalarına dair bilgiler verdi.

BAKANLIKTAN ÇARPICI VERİLER

Kılıçkaya, son zamanlarda ticarette ciddi bir dönüşüm sürecinin yaşandığını ifade etti. Türkiye’de e-ticaret hacminin 2023 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 1.86 trilyon TL yani 77,9 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Kılıçkaya, dünyada ticaretin iki ana konu üzerinde yoğunlaştığını, bunların dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı olarak her iki alanda da yoğun bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Kılıçkaya, e-ticaretin son dört yılda yüzde 92 büyüdüğünü ifade etti. E-ihracat gelişmelerini öngördüklerini ve bu alanda bir Daire Başkanlığı kurarak çalışmalara başladıklarını belirten Kılıçkaya, “E-ticaret konusunda, e-ihracatla ilgili birçok faaliyet yürütüyoruz. Destek paketleri hazırladık ve yürürlükte olan ihracat desteklerimiz var. Hedefimiz, firmaların entegrasyonlarını sağlamak ve e-ticaretin temellerini güçlendirmek için rehberlik yapmak” dedi.

ZONGULDAK’TA YENİ BİR DÖNÜŞÜM

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ise Zonguldak’ın geçmişte Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu hatırlattı. Demir, “Son 30 yılda değişen dünya şartları ve ülke vizyonumuzun gerisinde kaldık. Ancak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Zonguldak güçlü ve lider bir şehir olarak öne çıkacak. Yeniden lider Zonguldak olma yolunda kararlı adımlar atıyoruz” dedi. Zirve, gün boyu devam eden çeşitli sunumlar ve tartışmalarla zenginleşecek.