Zonguldak’ta Eğitim Toplantısı Gerçekleşti

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI

Zonguldak’ta, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde başlaması için Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı” yapıldı. Bu toplantıya ilçe kaymakamları ve ilgili kurumların temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda, okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetimi, trafik düzenlemeleri, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması, internet ve siber güvenlik gibi konulara odaklanıldı. Ayrıca eğitim ortamının huzurunu tehdit edebilecek her türlü risk faktörü detaylı bir şekilde değerlendirildi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarında yetişmesi bizlerin öncelikli sorumluluğudur.” diyerek tüm kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti.

GENİŞ KATILIMLI ASAYİŞ TOPLANTISI

Eğitim güvenliği toplantısının ardından “Geniş Katılımlı Asayiş Toplantısı” gerçekleştirildi. Bu toplantıya ilçe kaymakamları da katıldı ve ilin genel asayiş ve güvenlik durumu derinlemesine değerlendirildi. Vatandaşların huzurunu tehdit edebilecek unsurlara karşı alınacak önleyici tedbirler masaya yatırılırken; trafik güvenliği, organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele, orman yangınlarının önlenmesi, kamu düzeni ve toplumsal huzurun korunmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.