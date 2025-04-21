Zonguldak’ta, Eski Personel Soruşturması Başladı

ZONGULDAK’TA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASI

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eski belediye çalışanlarına yönelik yürütülen ‘Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılıkta sorgulandıktan sonra mahkeme önüne çıkarıldı. Mahkeme, 8 şüpheli için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi kararı verildi. Aynı soruşturmada eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.

HALK DESTEĞİ VE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Ev hapsi kararıyla serbest kalan eski başkan Bozkurt, adliye önünde bekleyen bir grup tarafından coşkuyla karşılandı. Kalabalık, Bozkurt’u alkışlayarak “Hepimiz Çetin’iz” ve “Çetin Başkan” sloganlarıyla destek verdi. Olay, Devrek halkının eski başkanlarına karşı gösterdiği sevginin bir örneği olarak kaydedildi.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/DEVREK(Zonguldak)