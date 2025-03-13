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Zonguldak’ta Evin Çatısında Yangın Çıktı

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EVİN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Kaymaklar Köyü’nde bir konutun çatı katında yangın meydana geldi. Henüz netleşmemiş bir nedenle çatı katında başlayan alevler kısa zamanda büyüyerek büyük bir tehdide dönüştü.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangına dair yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, duruma hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yetkililer yangının nedenine dair inceleme çalışmalarına başladı.

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