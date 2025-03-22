Zonguldak’ta Gazetecilerden Kan Bağışı Kampanyası

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Zonguldak’ta gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, geniş bir katılım ile tamamlandı. TOKİ Basın Sitesi’nde yapılan bu etkinlik, Ramazan ayında azalan kan stoklarına dikkat çekerek bir farkındalık oluşturmayı hedefledi. Mahalle sakinlerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kesim etkinliği destekledi ve “Bir ünite kan, üç can kurtarır” mesajı yayımlandı. ZGC tarafından düzenlenen kampanyaya çevre mahallelerden de yoğun ilgi bulundu. Bahçelievler, Kozlu Taşbaca ve Kozlu Güney Mahallesi sakinleri etkinliğe katıldılar.

KATILIMCILARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Kampanyaya, Kozlu Taşbaca Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, Kozlu Güney Mahallesi Muhtarı Levent Karadağ, Kozlu Romanlar Derneği Başkanı Şengül Barut ile mahalle sakinleri katıldılar. Ayrıca, cami din görevlileri de kampanyayı destekleyerek önemli bir katkı sağladılar. Türk Kızılayı yetkilileri, Ramazan ayında kan bağışlarının oldukça düştüğünü belirterek, bu tür kampanyaların hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Kubilay Şahin, etkinlik sırasında şu açıklamayı yaptı: “Kan, acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Ramazan ayında kan bağışları ciddi oranda azalıyor. Oysa hastalar, ameliyat bekleyenler ve kana ihtiyacı olan herkes için stoklarımızın dolu olması gerekiyor. Bu yüzden mahallelerde düzenlediğimiz etkinliklerde vatandaşlarımızın desteği büyük önem taşıyor. Bugün burada gösterilen duyarlılık için ZGC Başkanı Derya Akbıyık’a, mahalle muhtarlarımıza ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyoruz.”

Kampanyaya öncülük eden Kozlu Taşbaca Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, kan bağışının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. ZGC Başkanı Derya Akbıyık ise her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bu kampanyanın önemini dile getirerek, “Her yıl Ramazan ayında geleneksel kan bağışı kampanyamızı düzenliyoruz. Bu yıl da basın sitesinde gerçekleştirdik. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” sözlerini ifade etti.