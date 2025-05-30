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Zonguldak’ta Genç Kadın Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Zonguldak’ın İncivez Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen bir olayda, E.A. adlı genç kadın yaşamını yitirdi. İddiaya göre E.A., yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü.

VATANDAŞLARIN TEYİDİ

Olay sabah saatlerinde binanın önünden geçen insanlar, yerde kanlar içinde yatan E.A.’yı görünce durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A.’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

OTOPSİ İŞLEMİ VE SORUŞTURMA

E.A.’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin akabinde, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede delil toplama çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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