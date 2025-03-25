Zonguldak’ta Geniş Çaplı Güvenlik Uygulamaları

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI VE HAPİS CEZALARI

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, 17-23 Mart 2025 tarihleri arasında birçok alanda faaliyet gösterdi. Yapılan uygulamalarda aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Zonguldak Valiliği’nin açıkladığı verilere göre, bu süreçte toplam 34 kişi yakalandı. Bu kişilerden 17’sinin hapis cezası bulunduğu, diğer 17 kişinin ise ifadeye çağrıldığı bilgisi alındı.

MADEN OCakLARINDAKİ DENETİMLER

Maden ocaklarına yönelik denetimlerde, 24 ayrı noktada inceleme yapıldı. Ekipler, 4 ihbar doğrultusunda hareket ederek, kaçak olarak işletilen 8 madeni imha etti. Bu çalışmalar sırasında 3 vagon, 160 metre ray ve 4 vinç ele geçirildi.

OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİ

Uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla 11 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda metamfetamin, sentetik kannabinoid, eroin, bonzai, ecstasy ve sentetik eczalar ele geçirildi. Ayrıca, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı da bulundu. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Bu kapsamda 119 okul denetlendi, 655 kişi sorgulandı, 27 metruk bina incelendi, 107 umuma açık yer kontrol edildi ve 147 servis aracı denetlendi.

TRAİFİK GÜVENLİĞİ İÇİN UYGULAMALAR

Trafik denetimlerinde 16 binden fazla araç kontrol edildi. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 681 uygulama yapıldı. Toplamda 16 bin 223 araç ve 9 bin 479 kişi sorgulandı. Denetimlerde 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suç unsurlarına karşı çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELE

Yasa dışı göçle mücadele amacıyla 2 ayrı uygulama gerçekleştirildi ve 15 yabancı uyruklu kişi sorgulandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.