Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTIDA GÜVENLİK FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Zonguldak’ta haftalık asayiş ve güvenlik toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun başkanlığında gerçekleştiriliyor. Bu toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katılıyor. Toplantıda, il genelinde devam eden güvenlik faaliyetleri kapsamlı bir biçimde ele alınıyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE KAÇAK MADENLER

Valilikten yapılan açıklamaya göre toplantıda, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların güncel durumu gözden geçiriliyor. Kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlerin detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtiliyor. Özellikle kaçak ocakların kapatılması ve iş sağlığı ile güvenliği açısından atılan adımlar masaya yatırılıyor.

Toplantıda, mali ve organize suçlarla mücadele için yürütülen operasyonlar, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve bu alanda elde edilen veriler de paylaşılıyor. Düzensiz göçle mücadele, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla uygulanan yöntemler ve siber suçlara karşı geliştirilen stratejiler üzerinde de duruluyor. Alınan kararların ve yapılan değerlendirmelerin, Zonguldak’taki güvenlik politikalarının daha etkili bir şekilde işletilmesi amacıyla hayata geçirileceği vurgulanıyor.