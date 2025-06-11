Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Gerçekleşti

HAFTALIK ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zonguldak’ta haftalık asayiş ve güvenlik durumu üzerine bir toplantı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun başkanlığında düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de toplantıya katıldı. Yapılan toplantıda il genelindeki güvenlik faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

GÜVENLİK FAALİYETLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Valilikten gelen bilgilere göre, toplantı sırasında terörle mücadele alanında yapılan çalışmaların güncel durumu değerlendirildi. Kaçak maden ocaklarına yönelik denetim süreçleri de detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Kaçak ocakların kapatılması ve bu alanlarda iş sağlığı ile güvenliği konusundaki atılan adımlar üzerinde duruldu.

SUÇLARLA MÜCADELE VE GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

Toplantıda ayrıca, mali ve organize suçlarla mücadele için yürütülen operasyonlar, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında elde edilen veriler paylaşıldı. Düzensiz göçle mücadele, okul çevrelerinde güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalar ile siber suçlara karşı geliştirilen yöntemler ve planların da detayları masaya yatırıldı.

ALINAN KARARLARIN UYGULANMASI HEDEFLENİYOR

Toplantıda alınan kararların ve gerçekleştirilen değerlendirmelerin, Zonguldak genelindeki güvenlik stratejilerinin daha etkin bir biçimde uygulanması amacıyla hayata geçirileceği ifade edildi.