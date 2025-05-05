Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Zonguldak Valiliği, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun başkanlığında Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı’nı düzenledi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de yer aldı. Toplantıda terörle mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına kadar birçok konu değerlendirildi. Vali Hacıbektaşoğlu öncülüğündeki toplantıda, kent genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri kapsamlı bir şekilde incelendi.

KAÇAK MADEN OCAKLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Özellikle kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlerin durumu ve alınması gereken yeni önlemler üzerinde duruldu. Mali ve organize suçlarla mücadeleye dair son gelişmeler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde devam eden operasyonlar ve genel asayiş durumu hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Düzensiz göçle ilgili alınan tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıda, okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması da gündeme geldi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE VE İŞ BİRLİĞİ

Siber suçlarla mücadelede uygulanan yöntemler ve gelecek planlamaları da detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantının sonunda, güvenliğin sağlanması için kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Bu unsurların etkili bir şekilde yürütülmesinin, güvenlik alanında önemli kazanımlar sağlayacağı ifade edildi.