Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Zonguldak Valiliği tarafından gerçekleştirilen haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun başkanlığında yapıldı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Valilik binasında yapılan bu toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.

GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR

Toplantının başlıca gündem maddeleri arasında terörle mücadele faaliyetleri, kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler ve mali ile organize suçlarla mücadeledeki güncel durum yer aldı. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar değerlendirildi. Ayrıca, asayişin genel durumu ve alınması gereken önlemler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

DÜZENLİ GÖÇ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Düzensiz göçle mücadele çabaları, okul çevrelerinde güvenliği artırmaya yönelik uygulamalar ve siber suçlarla ilgili sürdürülen planlamalar toplantıda gündeme getirildi. Toplantının sonucunda, ilgili birimler arasında koordinasyonun artırılması ve alınacak yeni önlemler hususunda değerlendirmeler yapıldı.