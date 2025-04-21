Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Zonguldak’ta her hafta düzenli olarak yapılan Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Bu toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları kapsamlı bir biçimde değerlendirildi.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Toplantının gündemi, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerden kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlere, mali ve organize suçlarla mücadeleye kadar birçok konuyu içeriyordu. Uyuşturucu maddeyle mücadelenin yanı sıra, kent genelindeki asayiş durumu ve bu kapsamda alınması gereken yeni güvenlik önlemleri de toplantıda önemli başlıklar arasında yer aldı.

KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Valiliğin yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmaları, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması için gerçekleştirilen uygulamalar ve siber suçlara karşı yürütülen planlamalar da ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde çeşitli kararlar alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Zonguldak’ta huzur ve güvenliğin sağlanması adına emniyet ile jandarma birimlerinin ortak hareket etmeye devam edeceği vurgulandı.