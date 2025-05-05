Zonguldak’ta Haftalık Güvenlik Toplantısı Yapıldı

GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Zonguldak Valiliği’nde gerçekleştirilen haftalık asayiş ve güvenlik toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun başkanlığında düzenlendi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda terörle mücadele ve uyuşturucu operasyonları gibi birçok konu masaya yatırıldı.

KAÇAK MADEN OCAKLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Vali Hacıbektaşoğlu’nun liderliğindeki toplantıda, kentteki güvenlik faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlerin durumu ve alınacak yeni tedbirler üzerinde duruldu. Ayrıca, mali ve organize suçlarla mücadeledeki güncel gelişmeler ile uyuşturucu ile mücadele konusundaki süren operasyonlar ve asayişin genel durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

DÜZENSİZ GÖÇ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Düzensiz göçle ilgili alınan önlemlerin incelendiği toplantıda, okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri ve bunların artırılmasına yönelik uygulamalar da gündeme geldi. Ayrıca, siber suçlarla mücadele için yürütülen yöntemler ve gelecek planlamaları detaylı olarak ele alındı. Toplantının sonunda, güvenliğin sağlanması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.