Zonguldak’ta Halı Yıkama Dükkanında Yangın

YANGININ BAŞLANGICI VE SIRALANAN ETKİLERİ

Zonguldak’ta bir halı yıkamacıda başlayan yangın, 4 eve sıçrayarak büyük bir tehlike yarattı. Merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi Umut Sokak’ta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir patlama meydana geldi. Bu patlamanın ardından çıkan yangın, çevredeki 4 eve yayıldı.

MÜDAHALE VE SONUÇLARI

Durumun acil olması sebebiyle olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangında, halı yıkama işletmesi ve 4 evde çeşitli hasarlar meydana geldi. Yangınla mücadele esnasında, yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Ayrıca dumandan etkilenen 6 kişiye ambulans içerisinde sağlık müdahalesi yapıldı. Yangın sonrası olay yerine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yetkililerden bilgi aldı.