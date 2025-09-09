Zonguldak’ta Hatalı Enjeksiyon Şüphesi Var

HASTANEDE İĞNE SONRASI İLGİNÇ GELİŞME

Zonguldak’ta karın ağrısıyla hastaneye giden 40 yaşındaki Aytaç Öztürk, sol kalçasına yapılan ağrı kesici iğnenin ardından bacağında ödem oluşarak alçıya alındı. 10 gündür hastanede tedavi gören Öztürk, net bir teşhis konulamadığını belirterek hatalı enjeksiyon yapıldığından şüphelendiğini ifade etti ve “Şikayetçi olacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Yürüyemiyorum, ayağımın üzerine basamıyorum” dedi.

ACİL SERVİS SÜRECİ VE YAŞANANLAR

Öztürk, 27 Ağustos’ta karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Kalçasına yapılan iğnenin ardından taburcu edilen Öztürk, bir süre sonra sol bacağında hissettiği ağrılar dayanılmaz hale gelince 31 Ağustos’ta ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede, sol bacağının üstüne basamadığı ve ödem oluştuğu fark edildi. Henüz teşhis konulmayan Öztürk, hatalı enjeksiyon uygulanmasından dolayı tedavisinin BEUN Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Servisi’nde devam ettiğini bildirdi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ VE TEDAVİ SÜRECİ

İğneden sonra bacağında hissettiği ağrıyı anlatan Öztürk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi ile telefon görüşmesi yaptığını ve “Bu tarz durumlarda böyle şeyler yaşanabiliyor. Ancak devam ederse yine bir fizik tedaviye görünmekte fayda var” cevabını aldığını belirtti. Pazar günü acilen hastaneye gittiğinde ise hiç kalkamadığını, evde sürünerek tuvalete gitmek zorunda kaldığını bildirdi. Acil bölümünde geçirdiği süre zarfında, bacağındaki ağrılar nedeniyle oturamadan tedavi oldu. Öztürk, “Ayağımın üzerine basmakta güçlük çekiyorum, bu durum iğneden kaynaklıydı” dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, “Süreci takip ediyoruz. Hata var ya da yok diyemeyiz, daha çok erken. Tedavi sürecinin takipçisiyiz. Detaylı açıklamayı tedavi sürecinin ardından yapacağım. Sonucuna göre gereken yapılacak” şeklinde konuştu. Öztürk, yaşadığı durumun başka kişilerin başına gelmemesi için gereken önlemlerin alınmasını istedi.