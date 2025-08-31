Zonguldak’ta İki Araç Çarpıştı

İKİ OTOMOBİL KAFADA ÇARPIŞTI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Bektaşlı köyü mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, A.K. sürücülüğündeki otomobil ile Ö.Y. yönetimindeki otomobil Bektaşlı-Kasırgollu yol ayrımında çarpıştı.

HAFİF YARALILAR VE AMBULANS MÜDAHALESİ

Kaza sonucunda araç sürücüleri hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Ancak, çarpışmanın olduğu otomobillerden birinde bulunan bir yolcu, panik atak geçirdiği için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.