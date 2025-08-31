Haberler

Zonguldak’ta İki Araç Çarpıştı

İKİ OTOMOBİL KAFADA ÇARPIŞTI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Bektaşlı köyü mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, A.K. sürücülüğündeki otomobil ile Ö.Y. yönetimindeki otomobil Bektaşlı-Kasırgollu yol ayrımında çarpıştı.

HAFİF YARALILAR VE AMBULANS MÜDAHALESİ

Kaza sonucunda araç sürücüleri hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Ancak, çarpışmanın olduğu otomobillerden birinde bulunan bir yolcu, panik atak geçirdiği için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır’da Ters Yönde Araç Kazası

Diyarbakır'da anayolda ters yönde giden hafif ticari araç, bir caddeye çıkarken başka bir araca çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Sonucu İki Kişi Yaralandı

Konya-Antalya yolunda bir otomobilin devrilmesi sonucu S.Ç.G. ve A.B.G. yaralandı, her ikisi de hastaneye sevk edildi.

