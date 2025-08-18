Zonguldak’ta İki Kaçak Ocağı İmha Edildi

KAÇAK KÖMÜR OCAGINA GÖREV

Zonguldak’ta, polis ve jandarma tarafından tespit edilen iki kaçak kömür ocağı imha edildi. Kentte, güvenlik güçleri, kömür ocakları üzerindeki denetimlerine devam ediyor. Son bir haftada yapılan on denetim sonucunda, iki kaçak maden ocağının faal olduğu belirlendi.

DENETİM BULGULARI

Yapılan denetimlerde, dokuz metre ray, dört ton kömür ve bir adet havalandırma ekipmanı ele geçirildi. Kaçak kömür üretimi gerçekleştiren bu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak etkisiz hale getirildi.