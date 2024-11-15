“Zonguldak’ta İkiz Kardeşlerin Oyun Başarısı”

SİBER VATAN PROJESİ İLE BAŞARIYA ULAŞTILAR

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın hayata geçirdiği ‘Siber Vatan’ projesiyle eğitim aldıktan sonra oyun dünyasında kariyer yapmaya başlayan Bertan ve İlkan Gökalp kardeşler, Türkiye’den çıkan etkileyici projelerden birine imza attı. 2019 yılında ‘Siber Vatan’ programına katılarak başladıkları yolculukları, ikiz kardeşleri uluslararası düzeyde tanınan oyun geliştiricilere dönüştürdü. BAKKA’nın sağladığı siber güvenlik eğitimi, onların bilgi birikimlerini geliştirirken, bu deneyimlerini oyun geliştirmeye aktararak dikkat çeken bir projeyi hayata geçirmelerine sebep oldu. Siber Vatan, gençlerin yalnızca siber güvenlik becerileri kazanmasını sağlamıyor, aynı zamanda oyun geliştirme süreçlerine de destek vererek kariyer yolculuklarını şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Kardeşlerin geliştirdiği oyun, global ölçekte geniş bir oyuncu kitlesine ulaşarak başarı sağladı. Oyunun özgün hikayesi ve karanlık atmosferi, farklı kıtalardaki oyuncuların ilgisini çekiyor. Siber Vatan’ın sunduğu eğitim ve mentörlük desteği, kardeşlerin vizyonlarını genişleterek ilerlemelerine olanak verdi.

GELECEK HEDEFLERİ BÜYÜK

Bertan ve İlkan Gökalp kardeşler, ekibin başarılı projeleri sayesinde Türkiye’de oyun geliştirme sektöründe iz bırakmayı sürdürüyor. Kardeşler, diğer ekip üyeleri ile birlikte üç mobil oyun ve iki bilgisayar oyunu geliştirmiş durumda. Ekibin son oyunu ise 7 Kasım’da dijital platformda satışa sunuldu. Bertan Gökalp, Siber Vatan projesinin onlara nasıl katkı sağladığını şöyle dile getiriyor: “Lise yıllarında üç arkadaş olarak kurduk. Üniversite zamanında ben oyun geliştirme sektörüne girdim. Kardeşim ve diğer arkadaşıma oyun geliştirme eğitimleri verdim.” Ayrıca, gelişimlerinin nasıl sürdüğünü anlatıyor: “Siber Vatan sürecimizde Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce Üniversiteleri’nde eğitim vermeye başladık. Bu eğitimler sonucunda ekipler oluşturduk.” Kardeşler, proje sürecine katılan diğer gençlerin oyun geliştirme potansiyelini artırmak adına çeşitli eğitim ve destek hizmetleri sunuyor.

ÜCRETSİZ MENTÖRLÜK HİZMETİ SUNUYORLAR

Zonguldak’ta bir oyun stüdyosu kurmaya ve büyük bir oyun geliştirme şirketi oluşturmayı hedefleyen İlkan Gökalp, şunları söylüyor: “Üniversite yıllarında kardeşim oyun geliştirme sektörüne başlamıştı. Onun çalışmalarını görmek benim de ilgimi çekti.” İlkan, kardeşiyle birlikte oyun geliştirme sürecini başlattıklarını belirtiyor. “Üç boyutlu oyunlar yapmaya başladık. Siber Vatan kapsamı altında üniversitelere yazılım ve oyun geliştirme eğitimleri veriyoruz. Öğrencilere aynı zamanda ücretsiz mentörlük sağlıyoruz.” Gelecekte, eğittikleri öğrencileri kendi bünyelerine katma veya şirket kurmalarına yardımcı olma arzuladıklarını da ekliyorlar.

EĞİTİMLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Bertan ve İlkan Gökalp’in yanı sıra ekibin diğer yetenekli üyeleri Görkem Güngör, Ahmet Emin Yazıcı ve Meryem Demir, projelerde önemli katkılar sağlıyor. Modelleme, programlama ve sanal gerçeklik gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış olan ekip, projelerinde VR teknolojisini kullanarak oyunculara yenilikçi deneyimler sunuyor. Bu süreç, gençlerin yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlarken, oyun geliştirme sektörüne de taze bir soluk getiriyor.