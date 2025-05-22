Zonguldak’ta İş Makinesi Şarampole Düştü

KAZA ANI VE GELİŞMELER

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde gerçekleşen yol betonlama çalışmasında iş makinesi kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kaza anında operatör, aracından atlayarak son anda kazadan kurtuldu.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde Gümeli beldesi Karagöl Mahallesi’nde yol betonlama çalışması yapan iş makinemiz kontrolden çıkarak yol altına yuvarlandı. Çok şükür ki operatörümüz son anda makineden atlayıp hiçbir yara almadan kurtulmuştur” ifadelerini kullandı.