Zonguldak’ta Jandarma 186. Yıldönümü Kutlandı

JANDARMA KURULUŞ YILDÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

Zonguldak’ta jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü, büyük bir sevinçle kutlandı. Senaryo gereği teslim olmayan sürücüye saldırı köpeği Gaddar, tek bir hamlede müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Bu gösteri, izleyenlerden tam not aldı.

TÖREN VALİLİK ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak’ta Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, etkinlik Valilik Önü Tören Alanı’nda yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak programı başlattı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra, Jandarma Genel Komutanı’nın mesajı katılımcılara iletildi ve jandarma teşkilatının tarihine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İL JANDARMA KOMUTANI’NDAN VURGULU AÇIKLAMALAR

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, “186. yıldönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne Yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur” ifadesini kullandı. Etkinlikte, ilkokul öğrencileri de sahne alarak şiir okudular ve çeşitli gösteriler sundular.

PROFESYONEL GÖSTERİLER TAKDİR TOPLADI

Jandarma ekipleri tarafından hazırlanan özel gösteriler, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. İz takip köpeği “Voltaj”ın ardından, saldırı köpeği “Gaddar” sahne aldı. Komandolar eşliğinde tören alanına getirilen Gaddar, senaryo gereği durdurulan bir aracın sürücüsünün teslim olmaması üzerine devreye girdi. Gaddar, aracın yan camından atlayarak sürücüyü kısa sürede etkisiz hale getirdi. Gerçeği aratmayan bu anlar, katılımcılardan büyük alkış aldı. Tören, jandarma tanıtım stantlarının gezilmesiyle sona erdi.