Zonguldak’ta Jeotermal Kaynak İhalesi Yapılacak

JEOTERMAL KAYNAK İHALESİ İÇİN HAZIRLIK

Zonguldak’ta jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale gerçekleştirilecek. Zonguldak İl Özel Encümeni Başkanlığının konuya dair ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kozlu ilçesindeki 1200 hektarlık alanda jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif artırma yöntemiyle ihale edilerek arama faaliyetlerine açılacak.

İHALE DETAYLARI

İhale bedeli 390 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 11 bin 700 lira olarak belirleniyor. Söz konusu ihale, 20 Mayıs Salı günü Zonguldak İl Özel İdaresi Hizmet Binası’nda yapılacak.