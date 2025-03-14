Zonguldak’ta Kalp Krizi Geçiren Bankacı

ZONGULDAK’TA KALP KRİZİ GEÇİREN BANKA ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

Zonguldak’ta, direksiyon başında kalp krizi geçiren bir banka çalışanı hastanede tedavi altına alındı. Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleşti. Cem A. isimli banka görevlisi, gişe memuru olarak çalıştığı özel bankanın yakınında bulunan park halindeki bir araca bindiği sırada kalp krizi geçirdi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIM ELİ UZATTI

Direksiyon başında Cem A.’yı gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cem A.’ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Şu anda hastanede tedavi altına alınan Cem A.’nın durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.