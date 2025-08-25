Zonguldak’ta Kaza: Eski Başkan Alkolle Yakalandı

KAZA DETAYLARI

Zonguldak’ta, eski belediye başkanlarından İsmail Eşref’in sürücülük ettiği otomobil, bir TIR ile çarpıştı. Gece saatlerinde, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi 100’üncü Yıl Terminal yakınında gerçekleşen kazada yaralanan olmadı. Ancak, yapılan incelemede Eşref’in alkollü ve ehliyetsiz olduğu, aynı zamanda otomobilinde muayene ve sigorta bulunmadığı belirlendi.

OLAY YERİ VE KONTROLLER

34 FH 1323 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 67 AEB 471 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpma sonrası savrulan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri sürücülerin gerekli kontrollerini gerçekleştirdi.

CEZAİ İŞLEM VE ARACIN TRAFİKTEN MENİ

Alkol testinin sonuçlanmasıyla İsmail Eşref’e ceza kesildi. Eşref’in aracı, muayene ve sigortasının olmaması nedeniyle trafikten men edilerek, çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.