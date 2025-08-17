Zonguldak’ta Kazada 5 Araç Hasar Gördü

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Zonguldak’ın Ereğli-Alaplı Karayolu üzerinde, Plajlar mevkiinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 araçta maddi hasar oluşuyor. Edinilen bilgilere göre, yoğun trafik ve yaya trafiğinin yaşandığı Plajlar bölgesinde, hareket halindeki iki aracın çarpışması sonucu bu kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki diğer araçlar da çarpışmaya dahil oldu.

YARALANMA OLMAZKEN ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Gerçekleşen kazada toplamda 5 aracın hasar gördüğü bilgisi aktarılıyor. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma yaşanmıyor. Kaza sonrasında bölgede trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Araçların yoldan kaldırılmasının akabinde ulaşım normal seyrine dönüyor.