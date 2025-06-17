Zonguldak’ta Komşu İle Tartışma Yaşandı

POLİSE ŞİKAYET VE HAKARETLER

Zonguldak’ta Burcu Kaya (33), özel gereksinimli çocuğuyla yaptığı yürüyüş esnasında, komşusu Melisa Ç. ile arasında yaşanan ‘köpek bağlama’ tartışması sonrası hakarete uğradığı gerekçesiyle, eşi Ergin Kaya (35) ile birlikte polisi bilgilendirdi. Ergin Kaya, Melisa Ç.’nin kendisine “Ben köpeği bağlayacağıma sen git evinde çocuğunu bağla” şeklinde bir ifadede bulunduğunu iddia etti. Olay, 13 Haziran günü Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Tünel Üstü Sokak’ta gerçekleşti.

KÖPEKTEN KORKAN ÇOCUK

İddiaya göre, Burcu Kaya, ailesiyle bir yürüyüşe çıkmıştı. Özel gereksinimli çocuğunun köpekten korktuğunu bilen Kaya, komşusuna yürüyüş esnasında köpeklerini bağlamasını rica etti. Bu isteğin ardından, tartışma sırasında Melisa Ç.’nin kendilerine hakaret ettiği ve özel gereksinimli çocuğuna da aşağılayıcı sözler söylediği öne sürüldü. Kaya, durumu polise bildirerek ‘hakaret’ suçlamasıyla işlem yapılmasını sağladı.

KAYBOLAN HUZUR

Olayla ilgili Burcu Kaya, “Çocuğum köpek ve kedilerden çok korkuyor, alışması için yürüyüşe çıkarıyorduk. Yanımızda kuzenim, kardeşim ve çocuklar vardı. Olay günü köpek yine salıktı. Melisa Ç. uzak mesafeden yaklaşarak, ‘Çocuklar ellerindeki çıralarla köpeğe vurmasınlar’ dedi. Kuzenim de durumu izah etmeye çalıştı, fakat Melisa Ç. şiddetli bir şekilde tepki gösterdi. Sonrasında hakaretler başladı ve kavga büyüdü” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ADLİ MERCİLERDEN ADALLET BEKLENİYOR

Ergin Kaya ise durumu aktarırken, “Karşı taraftan bir özür beklemiştim. ‘Kusura bakmayın, böyle bir hata yaptık’ deselerdi, benim için olay orada kapanırdı” dedi. Tartışma sonunda yerel yetkililerin gelmesi üzerine Ergin ve Burcu Kaya, şikayetçi oldular ve adli işlemlerini başlattılar.

PİSKOLOJİK SORUNLAR YAŞANIYOR

Kızlarının yaşadığı rahatsızlıkla ilgili konuşan Ergin Kaya, “Kızım 3 gecedir irkilerek uyanıyor, gün içinde yaşamadığı hareketler göstermeye başladı. Psikolojisinin bozulduğunu düşünüyorum” dedi. Ayrıca, yaşanan olayların ardından özel gereksinimli çocuklara yönelik her türlü desteği vermek amacıyla, maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını belirtti. Ergin Kaya, “Paranın peşinde değilim, özel çocuklara elimden gelen desteği vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.