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Zonguldak’ta Konut Satışları Yüzde 25,7 Arttı

ŞUBAT 2025 KONUT SATIŞ RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Şubat 2025 konut satış verileri, Zonguldak’ta konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Zonguldak’ta Şubat 2025’te toplam 543 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, Şubat 2024’teki 432 konut satışına göre yüzde 25,7’lik bir artışı temsil ediyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ

İpotekli satışlar (kredi ile yapılan satışlar) 101 olarak kaydedilirken, bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 68 olarak bildirilmişti. Diğer satış türleri (ipotekli olmayan satışlar) ise 442’ye ulaşarak geçen yılki 364 satışın üzerine çıkmış durumda. İlk el satışlar (yeni konut satışları) 179 olarak belirtilirken, geçen yıl bu rakam 130 olarak kaydedilmişti. İkinci el satışlar ise 364’e ulaşarak geçen yılki 302 satışın üzerinde gerçekleşti. Emlak uzmanları, Zonguldak’taki konut satışlarındaki bu artışın konut piyasasında bir hareketlilik olduğunu gösterdiğine vurgu yapıyor.

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