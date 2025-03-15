Zonguldak’ta Kuş Gözlem Etkinliği Düzenlendi

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

Zonguldak’ta 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Haftası çerçevesinde “Doğanın Kanatlı Harikalarını Keşfet” etkinliği yapıldı. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileriyle birlikte Karadeniz Ereğli Limanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Bilim ve Teknoloji Topluluğu’nun katılımı ile kuş gözlemi etkinliği ve konferanslar içerdi.

KUŞ GÖZLEMİ VE KONFERANS

Etkinliğe katkıda bulunan Prof. Dr. Mustafa Sözen, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı’ndan katılım sağladı. İlk olarak limanda düzenlenen kuş gözlemi etkinliğiyle katılımcılar doğanın zenginliğini ve kuşların eşsiz dünyasını keşfetti. Ardından Ereğli Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Sözen, öğretmen adaylarına sadece kuşların dünyasından değil, aynı zamanda kutuplardaki çalışma alanlarından da bilgiler verdi.

Konferansın sonunda, Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından öğretmen adaylarına “Zonguldak Kuşları” isimli kitaplar dağıtıldı. Öğretmen adayları, etkinliğin konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Sözen’e kitaplarını imzalattı. Konferans sonrası, topluluk akademik danışmanı Doç. Dr. Canay Pekbay, Prof. Dr. Mustafa Sözen’e bir teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.