Haberler

Zonguldak’ta Madalyalar Gazi ve Şehit Ailelerine Verildi

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNE TAKDİM EDİLDİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazi ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve beratlarını düzenlenen bir törenle sundu. Bu özel etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen madalyalar, kahramanların ailelerine verildi.

ŞEHİT VE GAZİLERİN ANILARI YAŞATILIYOR

Törende, vatan için büyük fedakarlık yapan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Dönmez, gazilik unvanına layık görüldü. Ayrıca, şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın ailesi de, devletin takdirini simgeleyen madalya ve beratla onurlandırıldı.

VALİDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, “Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın fedakarlığı hiçbir zaman unutulmayacak” şeklinde ifade ederek, şehitlere rahmet ve gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorlu’da Öğrencilere Ücretsiz Sinema Etkinliği

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 260 ilkokul öğrencisi için 'Rafadan Tayfa Kapadokya' filminin gösterildiği bir sinema etkinliği gerçekleştirdi.
Haberler

Şeyhmus Süsli’nin Kayıp Cesedi Arnavutköy’de Bulundu

Esenyurt'ta kaybolan diyaliz hastası Şeyhmus Süsli'nin cesedi Arnavutköy'de bulundu. İki şüpheli, cesedi atan kişiler olarak polise gidip itirafta bulundu ve gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.