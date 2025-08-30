Zonguldak’ta Motosiklet Kazası Gerçekleşti

OTOMOBİL KAZASININ SEBEBİ BETON MİKSERİ
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen feci kazada, motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Hasan Efe Candan yaşamını yitirdi. Kaza, Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında gerçekleşti. İddialara göre, seyir halindeki motosiklet, Kepez Işıklar mevkiinde beton mikseriyle çarpıştı.
SÜRÜCÜYE YARDIMDA BULUNULDU AMA…
Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü Hasan Efe Candan’a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk yardım yapıldı. Hızla ambulansa alınan Candan, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; fakat doktorların bütün müdahale çabalarına rağmen kurtarılamadı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Candan’ın cenazesi, 30 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından Bölücek’te defnedildi. Bu olay, yerel halkta büyük üzüntü yarattı.