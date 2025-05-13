Zonguldak’ta Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA BİLGİLERİ

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Belen Yeni Sanayi kavşağında gerçekleşen kazada, A.A. yönetimindeki 81 AAN 758 plakalı kamyon ile Sezgin K. (43) idaresindeki 67 AEA 580 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında, sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsünün olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Sezgin K.’nin cenazesi, daha sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlarken, kamyon sürücüsü A.A. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir müddet kontrollü olarak gerçekleştirildi.