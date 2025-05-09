Zonguldak’ta “Orman Benim” Etkinliği Yapılacak

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİ

Zonguldak’ta “Orman Benim” temalı bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlik kapsamında temizlik ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Zonguldak Valiliği, vatandaşlara “çöplerinizi ormana değil, çöp kutusuna atın” çağrısını yaptı. Açıklamada, “Yangını önlerim. Çünkü Orman Benim” ifadeleriyle çevre konusunda duyarlılığa dikkat çekildi.

ETKİNLİK TARİHİ VE YERİ

Organizasyon, 9 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Karaman Beldesi Kadı Orman Parkı’nda gerçekleştirilecek. Doğaya sahip çıkmak ve gelecek nesillere temiz ormanlar bırakmak amacıyla yapılan etkinliğe tüm halk katılmaya davet ediliyor. Valilik açıklamasında, “Doğanın bize emaneti olan ormanlarımızı temizlemek, sahip çıkmak ve geleceğe nefes olmak için sen de aramıza katıl! Unutma: Orman sensin, orman hepimizin.” ifadeleri yer aldı.