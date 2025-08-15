Zonguldak’ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI ZONGULDAK’TA ÇIKTI
Zonguldak Ulutan Barajı bölgesinde meydana gelen orman yangını, ekipleri hızla harekete geçirdi. Alınan bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Ulutan Barajı mevkiinde patlak verdi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine hızlıca itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının tamamen söndürülmesiyle birlikte bölgedeki tehlike sona erdi.