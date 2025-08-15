Haberler

Zonguldak’ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI ZONGULDAK’TA ÇIKTI

Zonguldak Ulutan Barajı bölgesinde meydana gelen orman yangını, ekipleri hızla harekete geçirdi. Alınan bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Ulutan Barajı mevkiinde patlak verdi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine hızlıca itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının tamamen söndürülmesiyle birlikte bölgedeki tehlike sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralandı, bunlardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerine acil hizmet ekipleri yönlendirildi.
Haberler

Çiftin Kanlar İçinde Bulunduğu İddia Edildi

Şanlıurfa'da bir evde silahla ölü bulunan çiftin cinayet ve intihar vakası olduğu belirlendi. Kayıp çocuk, olay anında akrabalarının yanında bulunuyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.